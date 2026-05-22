Kig ha farz de l’été par Beva er vro Salle Job Bihan Poudec (salle omnisport) Plounéour-Brignogan-plages

Plounéour-Brignogan-plages

Kig ha farz de l’été par Beva er vro

Salle Job Bihan Poudec (salle omnisport) Route de Goulven PLOUNEOUR-TREZ Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

La spécialité Léonarde préparée dès le petit matin par les bénévoles de Beva er Vro.

Du jarret de porc, soupe, légumes du pays, farz noir et farz blanc cuits en sac dans du bouillon. Dessert

Repas à emporter (12€) dès 11h30 apportez vos contenants.

Repas sur place, à partir de 12h, 14€ avec eau et café. Jambon frites pour les enfants (6€) Ambiance locale garantie. Nombre de parts limité. Inscription obligatoire. .

Salle Job Bihan Poudec (salle omnisport) Route de Goulven PLOUNEOUR-TREZ Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 25 59 55 48

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English :

L’événement Kig ha farz de l’été par Beva er vro Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-20 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne