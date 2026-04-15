KiLLT Les Règles du jeu Olivier Letellier MIXT Résidence Autonomie la Davrays Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

KiLLT Les Règles du jeu Olivier Letellier MIXT

Résidence Autonomie la Davrays 700 Boulevard Joseph Vincent Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 17:00:00

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-11-04 2026-11-06 2026-11-07

KiLLT Ki Lira Le Texte ? A vous de jouer !

Vous êtes convié, dans un groupe d’une quinzaine de participants, à donner la réplique à un comédien. Suivez un parcours théâtral et visuel, entre jeu et déambulation, porté par le texte de Yann Verburgh, les Règles du jeu.

Un spectacle inventé par Oliver Letellier, qui avait à coeur de transmettre le plaisir des mots et de transformer la lecture en une expérience collective et joyeuse.

› Parcours de 45 min.

+ 8 ans.

Séances tout public.

Jauge limitée à 15 personnes

Tarif unique 5€

Réservez sur la billetterie en ligne. .

Résidence Autonomie la Davrays 700 Boulevard Joseph Vincent Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

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English :

KiLLT: Who Will Read the Text? It’s Your Turn!

L’événement KiLLT Les Règles du jeu Olivier Letellier MIXT Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis