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KiLLT Les Règles du jeu Olivier Letellier MIXT Résidence Autonomie la Davrays Ancenis-Saint-Géréon

KiLLT Les Règles du jeu Olivier Letellier MIXT Résidence Autonomie la Davrays Ancenis-Saint-Géréon mercredi 4 novembre 2026.

Lieu
Résidence Autonomie la Davrays
Adresse
700 Boulevard Joseph Vincent
Ville
44150 Ancenis-Saint-Géréon
Département
Loire-Atlantique
Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
5 5

Ancenis-Saint-Géréon

KiLLT Les Règles du jeu Olivier Letellier MIXT

Résidence Autonomie la Davrays 700 Boulevard Joseph Vincent Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 17:00:00
fin : 2026-11-04

Date(s) :
2026-11-04 2026-11-06 2026-11-07

KiLLT Ki Lira Le Texte ? A vous de jouer !
Vous êtes convié, dans un groupe d’une quinzaine de participants, à donner la réplique à un comédien. Suivez un parcours théâtral et visuel, entre jeu et déambulation, porté par le texte de Yann Verburgh, les Règles du jeu.
Un spectacle inventé par Oliver Letellier, qui avait à coeur de transmettre le plaisir des mots et de transformer la lecture en une expérience collective et joyeuse.

› Parcours de 45 min.

+ 8 ans.

Séances tout public.

Jauge limitée à 15 personnes

Tarif unique 5€

Réservez sur la billetterie en ligne.   .

Résidence Autonomie la Davrays 700 Boulevard Joseph Vincent Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17 

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English :

KiLLT: Who Will Read the Text? It’s Your Turn!

L’événement KiLLT Les Règles du jeu Olivier Letellier MIXT Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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