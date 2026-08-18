Kiméra Compagnie Discrète Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire
vendredi 9 octobre 2026 · Le Château · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Barbezieux-Saint-Hilaire
Kiméra Compagnie Discrète
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Depuis la disparition de son petit frère Oni, une jeune fille plongée dans le chagrin, erre dans un monde devenu silencieux.
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Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 assistant.serviceculturel@cdc4b.com
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English : Kiméra Compagnie Discrète
Ever since the disappearance of her little brother Oni, a young girl, overcome with grief, has been wandering through a world that has fallen silent.
L’événement Kiméra Compagnie Discrète Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente
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