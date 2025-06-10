Kino Panic Attack Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Kino Panic Attack Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement jeudi 12 novembre 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Kino Panic Attack
Jeudi 12 novembre 2026 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 19:30:00
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-11-12
Panic attack avec Kino à l’Art Dû !
Alors que tout allait bien dans sa vie… elle est arrivée. La première. Celle dont on se souvient toujours L’attaque de panic Kino va être diagnosBqué d’une anxiété généralisée avec opBon agoraphobie. Le meilleur diagnostic possible quand on joue tous les soirs devant des centaines de personnes, dans une salle, fermée, sans fenêtres. Parfait Bming. Aujourd’hui, tout va mieux. Il a enfin assez de recul pour raconter ce bordel sur scène comment la santé mentale lui est tombée dessus sans prévenir, comment il a géré, foiré, survécu et surtout… comment il a décidé d’en faire un spectacle. PANIC ATTACK, c’est drôle, honnête et décomplexé. Un spectacle sur deux années d’enfer… racontées par quelqu’un qui peut enfin en rire. .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Panic attack with Kino at l’Art Dû!
L’événement Kino Panic Attack Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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