Kiosque & Co Square Leon Blum Marseille 1er Arrondissement
Kiosque & Co Square Leon Blum Marseille 1er Arrondissement samedi 16 mai 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Kiosque & Co
Samedi 16 mai 2026 de 17h à 23h. Square Leon Blum Square Labadié Place Labadié Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-16 23:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Kiosque & Co revient samedi 16 avril de 17h à 23h sur le secteur Haut-Canebière !
Au programme concerts, DJ Set, spectacle jeune public… GRATUIT
Kiosque & Co sur le haut Canebière, au kiosque à musique et dans l jardin Labadié.
Ce samedi, on se retrouve de 17h à 23h pour une nouvelle escale musicale et solaire en plein cœur de Marseille.
Au programme
-17h (Jardin Labadié) — Guinguette Chic Un bal trad et musette pour petits et grands. Ici, tout le monde danse !
-19h (Sq. Léon Blum) — Ona Liza Trio électro-pop aux vibrations modernes et métissées.
-20h30 (Sq. Léon Blum) — Vaudou Game Transe funk et groove mystique pour finir en beauté.
-De 18h à 23h — Walkabout Sound System L’estafette solaire déverse ses pépites Afro, Soul & Hip-Hop tout au long de la soirée.
Buvette sur place. .
Square Leon Blum Square Labadié Place Labadié Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 54 10
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English :
Kiosque & Co returns to the Haut-Canebière area on Saturday April 16th from 5pm to 11pm!
On the program: concerts, DJ set, children’s show? FREE
L’événement Kiosque & Co Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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