Kiosquela LA Coconnerie La Coconnerie Aurel

Informations pratiques

Aurel

Kiosquela LA Coconnerie

La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Swing Manouche et Balkan

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La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

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English :

Gypsy and Balkan Swing

L’événement Kiosquela LA Coconnerie Aurel a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme