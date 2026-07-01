AGENDA · Aurel
Kiosquela LA Coconnerie La Coconnerie Aurel
jeudi 30 juillet 2026 · La Coconnerie · Aurel
Informations pratiques
Aurel
Kiosquela LA Coconnerie
La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30 23:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Swing Manouche et Balkan
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La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr
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English :
Gypsy and Balkan Swing
L’événement Kiosquela LA Coconnerie Aurel a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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