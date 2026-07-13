La Coconnerie EDRA Trio La CoConnerie Aurel

Informations pratiques

Aurel

La Coconnerie EDRA Trio

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

+ 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15 23:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Bal folk

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La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

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English :

Folk Dance Party

L’événement La Coconnerie EDRA Trio Aurel a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme