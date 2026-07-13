AGENDA · Aurel
La Coconnerie EDRA Trio La CoConnerie Aurel
mercredi 15 juillet 2026 · La CoConnerie · Aurel
Informations pratiques
Aurel
La Coconnerie EDRA Trio
La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
+ 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15 23:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Bal folk
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La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr
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English :
Folk Dance Party
L’événement La Coconnerie EDRA Trio Aurel a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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