AGENDA · Aurel
Sub + Lovera + Vicomte La CoConnerie Aurel
lundi 13 juillet 2026 · La CoConnerie · Aurel
Informations pratiques
Aurel
Sub + Lovera + Vicomte
La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Soirée électro
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La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr
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English :
Electro evening
L’événement Sub + Lovera + Vicomte Aurel a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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