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AGENDA · Aurel

Sub + Lovera + Vicomte La CoConnerie Aurel

lundi 13 juillet 2026 · La CoConnerie · Aurel

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
La CoConnerie
Adresse
2953 route d'Aurel
Ville
26340 Aurel
Département
Drôme
Tarif
15 15 15

Aurel

Sub + Lovera + Vicomte

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Soirée électro
  .

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44  contact@lacoconnerie.fr

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English :

Electro evening

L’événement Sub + Lovera + Vicomte Aurel a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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