Kiosquerie avec Viviane and the WoodPeckers Parc Dr André Fauvel Houlgate

Houlgate

Kiosquerie avec Viviane and the WoodPeckers

Parc Dr André Fauvel Avenue de l’Europe Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Le groupe vous invite à un voyage au cœur de l’Amérique rurale et rétro. Dobro, guitare électrique et pedal steel sont à l’honneur, et se mesurent aux instruments à cordes traditionnels (mandoline, violon, banjo…), tandis que les voix se mêlent dans des harmonies vintages. Restauration sur place.

Le groupe vous invite à un véritable voyage au cœur de l’Amérique rurale et rétro. Un concert mettant à l’honneur dobro, guitare électrique et pedal steel, qui se mesurent aux instruments à cordes traditionnels comme la mandoline, le violon et le banjo, tandis que les voix se mêlent dans des harmonies vintages.

Restauration sur place. .

Parc Dr André Fauvel Avenue de l’Europe Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

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English : Kiosquerie avec Viviane and the WoodPeckers

The band invites you on a journey to the heart of rural, retro America. Dobro, electric guitar and pedal steel take centre stage, alongside traditional string instruments (mandolin, fiddle, banjo…), while vocals blend into vintage harmonies. Catering on site.

L’événement Kiosquerie avec Viviane and the WoodPeckers Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge