Arboussols

KIRTAN CHANTS SACRÉS DE L’INDE

Arboussols Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre du festival Purusha qui se tient au prieuré de Marcevol, venez assister à une représentation de Kirtan des chants sacrés de l’Inde.

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Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

As part of the Purusha Festival being held at the Marcevol Priory, come and enjoy a performance of kirtan: sacred songs from India.

L’événement KIRTAN CHANTS SACRÉS DE L’INDE Arboussols a été mis à jour le 2026-06-19 par OTI CONFLENT CANIGO