KIRTAN CHANTS SACRÉS DE L’INDE Arboussols
KIRTAN CHANTS SACRÉS DE L’INDE Arboussols samedi 18 juillet 2026.
Arboussols
KIRTAN CHANTS SACRÉS DE L’INDE
Arboussols Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Dans le cadre du festival Purusha qui se tient au prieuré de Marcevol, venez assister à une représentation de Kirtan des chants sacrés de l’Inde.
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Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
As part of the Purusha Festival being held at the Marcevol Priory, come and enjoy a performance of kirtan: sacred songs from India.
L’événement KIRTAN CHANTS SACRÉS DE L’INDE Arboussols a été mis à jour le 2026-06-19 par OTI CONFLENT CANIGO
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