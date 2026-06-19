SOIRÉE MADHUKORI Arboussols
SOIRÉE MADHUKORI Arboussols jeudi 16 juillet 2026.
Arboussols
SOIRÉE MADHUKORI
Arboussols Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Dans le cadre du festival Purusha qui se tient au prieuré de Marcevol, venez assister à une soirée Madhukori une représentation mêlant danse, chant et poésie mystique des Bauls (Inde).
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Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
As part of the Purusha Festival taking place at the Marcevol Priory, come enjoy a Madhukori evening: a performance blending dance, song, and the mystical poetry of the Bauls (India).
L’événement SOIRÉE MADHUKORI Arboussols a été mis à jour le 2026-06-19 par OTI CONFLENT CANIGO
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