Arboussols

SOIRÉE MADHUKORI

Arboussols Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Dans le cadre du festival Purusha qui se tient au prieuré de Marcevol, venez assister à une soirée Madhukori une représentation mêlant danse, chant et poésie mystique des Bauls (Inde).

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Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

As part of the Purusha Festival taking place at the Marcevol Priory, come enjoy a Madhukori evening: a performance blending dance, song, and the mystical poetry of the Bauls (India).

L’événement SOIRÉE MADHUKORI Arboussols a été mis à jour le 2026-06-19 par OTI CONFLENT CANIGO