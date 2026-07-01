Kit d’exploration de l’estran Plage de kervenni Plouguerneau

Informations pratiques

Plouguerneau

Kit d’exploration de l’estran

Plage de kervenni Lieu-dit Kervenny Bras Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30

Venez découvrir faune et flore de l’estran à l’aide du kit d’exploration. Disponible dans les locaux de l’écogîte Norzh, le kit comprend jumelles, loupe, carte et brochures naturalistes pour vadrouiller en autonomie entre rochers, algues et sable dans la zone de balancement des marées.

Après un court temps d’échange au départ pour vous présenter le kit et vous aiguiller vers vos explorations, c’est l’heure de la découverte.

Et si vous aimez les défis, il y a même des objectifs secrets cachés dans le kit…

A votre retour au gîte, nous prendrons également un court temps pour étudier vos découvertes, répondre à vos questions et qui sait identifier des espèces inconnues.

Durée entre 2 et 3 heures (selon vos envies et la marée)

Merci de ne pas rapporter d’échantillons ici on observe, on fait des photos et on laisse tout sur place ;) . .

Plage de kervenni Lieu-dit Kervenny Bras Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 74 05 51 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Kit d’exploration de l’estran Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-07 par OT PAYS DES ABERS