Knock, ou le triomphe de la médecine Théâtre Rue de Belleville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-06 20:00 –

Gratuit : non De 12 à 22 € Tarif plein : 22 €Tarif réduit : 17 €Carte blanche : 12 € Tout public

Par la Compagnie Théâtre Populaire Nantais« Est-ce que ça vous chatouille, ou est-ce que ça vous grattouille ? »Avec les nouvelles méthodes de cet étrange médecin, en trois mois, rares sont les habitants du village de Saint-Maurice qui ne sont pas tombés malades. Entre farce bouffonne et comédie grinçante, Jules Romains nous livre une implacable satire des médecins et d’une société terrorisée par la maladie.Pièce nommée aux Cyranos 2023 (Prix de la Fédération du Spectacle Indépendant) dans les catégories « Meilleur interprète masculin » et « Meilleure scénographie »Mise en scène de Régis FloresDurée : 1h50 / À partir de 12 ans

Théâtre Rue de Belleville Nantes 44100



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