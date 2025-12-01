Kodomo No Hi Maulévrier
Kodomo No Hi Maulévrier samedi 9 mai 2026.
Kodomo No Hi
Route de Mauléon Maulévrier Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
Célébration de la traditionnelle journée des enfants .
Installation de koïnobori (manches à air en forme de carpe) dans le jardin.
Animations et ateliers créatifs. .
Route de Mauléon Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 50 14 contact@parc-oriental.com
English :
celebration of the traditional Children’s Day .
