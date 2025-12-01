Kodomo No Hi Maulévrier

Kodomo No Hi Maulévrier samedi 9 mai 2026.

Kodomo No Hi

Route de Mauléon Maulévrier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10

2026-05-09 2026-05-10

​Célébration de la traditionnelle journée des enfants .
Installation de koïnobori (manches à air en forme de carpe) dans le jardin.
Animations et ateliers créatifs.   .

Route de Mauléon Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 50 14  contact@parc-oriental.com

English :

celebration of the traditional Children’s Day .

