Kodomo No Hi

Route de Mauléon Maulévrier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

​Célébration de la traditionnelle journée des enfants .

Installation de koïnobori (manches à air en forme de carpe) dans le jardin.

Animations et ateliers créatifs. .

Route de Mauléon Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 50 14 contact@parc-oriental.com

English :

celebration of the traditional Children’s Day .

L’événement Kodomo No Hi Maulévrier a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de tourisme du Choletais