Promenades de nuit Maulévrier
Promenades de nuit Maulévrier samedi 6 juin 2026.
Maulévrier
Promenades de nuit
Route de Mauléon Maulévrier Maine-et-Loire
Tarif : 10.3 – 10.3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 21:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31
A la nuit tombée, le parc offre un tout autre visage au visiteur.
La promenade, rythmée des contes japonais, distille pas à pas, son ambiance de mystère et de magie, faisant la part belle au rêve et au voyage.
Au cours des soirées nocturnes, vous pourrez apprécier le Parc avec un autre regard, d’autres impressions. La découverte du jardin de nuit est organisée autour du lac et débute à la tombée de la nuit.
Laissez-vous envoûter par des éclairages qui subliment les végétaux, suggèrent plus qu’ils ne révèlent et offrent, tout au long du parcours, des images insoupçonnées.
La promenade, rythmée des contes japonais, distille pas à pas, son ambiance de mystère et de magie, faisant la part belle au rêve et au voyage. .
Route de Mauléon Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 50 14 contact@parc-oriental.com
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English :
At nightfall, the park takes on a completely different look.
The walk, punctuated by Japanese fairy tales, distils step by step an atmosphere of mystery and magic, giving way to dreams and travel.
L’événement Promenades de nuit Maulévrier a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais
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