Maulévrier

Visite de la Maison Gaborit

Maulévrier Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 16:00:00

fin : 2026-08-19 17:30:00

Date(s) :

2026-08-11 2026-08-19

Découvrez la Maison Gaborit, entreprise familiale de produits laitiers et fromages affinés, 100 % bio, c’est aussi 100 % bon !

Suivez le parcours du lait du champ à l’assiette avec au programme visite de la ferme, rencontre des vaches jersiaises aux yeux de biche et leurs veaux adorables, accès à la traite, explication du mur-musée et pour finir en beauté dégustation de fromages !

A partir de 6 ans.

Accessibilité PMR.

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.

OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .

Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

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English :

L’événement Visite de la Maison Gaborit Maulévrier a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais