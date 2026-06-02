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Visite de la Maison Gaborit Maulévrier

Visite de la Maison Gaborit Maulévrier mardi 11 août 2026.

Ville : 49360 Maulévrier

Département : Maine-et-Loire

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 7 7

Maulévrier

Visite de la Maison Gaborit

Maulévrier Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 16:00:00
fin : 2026-08-19 17:30:00

Date(s) :
2026-08-11 2026-08-19

Découvrez la Maison Gaborit, entreprise familiale de produits laitiers et fromages affinés, 100 % bio, c’est aussi 100 % bon !

Suivez le parcours du lait du champ à l’assiette avec au programme visite de la ferme, rencontre des vaches jersiaises aux yeux de biche et leurs veaux adorables, accès à la traite, explication du mur-musée et pour finir en beauté dégustation de fromages !

A partir de 6 ans.
Accessibilité PMR.

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.
Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.

OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026   .

Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00  info-accueil@ot-cholet.fr

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English :

L’événement Visite de la Maison Gaborit Maulévrier a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais

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