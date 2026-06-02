Visite de la Maison Gaborit Maulévrier
Visite de la Maison Gaborit Maulévrier mardi 11 août 2026.
Maulévrier
Visite de la Maison Gaborit
Maulévrier Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 16:00:00
fin : 2026-08-19 17:30:00
Date(s) :
2026-08-11 2026-08-19
Découvrez la Maison Gaborit, entreprise familiale de produits laitiers et fromages affinés, 100 % bio, c’est aussi 100 % bon !
Suivez le parcours du lait du champ à l’assiette avec au programme visite de la ferme, rencontre des vaches jersiaises aux yeux de biche et leurs veaux adorables, accès à la traite, explication du mur-musée et pour finir en beauté dégustation de fromages !
A partir de 6 ans.
Accessibilité PMR.
Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.
Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.
OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .
Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr
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English :
L’événement Visite de la Maison Gaborit Maulévrier a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais
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