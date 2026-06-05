Maulévrier

Visite Entreprise l’Abeille Groupe LSDH

Maulévrier Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

L’Abeille découvrez les coulisses du nouveau site de production

Cet été, entrez dans les coulisses du nouveau site de L’Abeille à Mazières-en-Mauges et découvrez le fonctionnement d’une entreprise emblématique du Choletais, historiquement fabricant de boissons gazeuses et de sirops.

Au fil de la visite, les participants exploreront les différentes étapes de production et les métiers qui font vivre ce site industriel nouvelle génération.

Pour des raisons de sécurité, le port de chaussures fermées et d’un pantalon est obligatoire. Les bijoux sont interdits pendant la visite.

Une immersion inédite au cœur du savoir-faire industriel local.

A partir de 10 ans.

Non-accessible PMR.

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.

OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .

Maulévrier 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

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English :

L’événement Visite Entreprise l’Abeille Groupe LSDH Maulévrier a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais