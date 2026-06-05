Visite du Domaine de la Petite Roche Maulévrier
Visite du Domaine de la Petite Roche Maulévrier vendredi 21 août 2026.
Maulévrier
Visite du Domaine de la Petite Roche
Maulévrier Maine-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21 11:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Cet été, partez à la rencontre du Domaine de la Petite Roche lors d’une visite conviviale entre vignes et savoir-faire viticole.
Au programme balade dans les vignes, visite des installations et découverte des différents métiers qui font vivre le domaine au quotidien. De la vigne au chai, les visiteurs découvriront dans l’univers passionnant du vin et du travail de vigneron.
La visite se terminera par une dégustation commentée de cinq vins du domaine.
Une escapade gourmande et authentique au cœur du vignoble.
Non-accessible PMR.
Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.
Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.
OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .
Maulévrier 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr
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English :
L’événement Visite du Domaine de la Petite Roche Maulévrier a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais
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