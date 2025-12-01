Peintres au Jardin Maulévrier
Peintres au Jardin Maulévrier dimanche 2 août 2026.
Peintres au Jardin
Route de Mauléon Maulévrier Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Au cours de cette journée, des peintres viendront librement s’installer dans le parc et exercer leurs talents devant le public. .
Route de Mauléon Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 50 14 contact@parc-oriental.com
L'événement Peintres au Jardin Maulévrier a été mis à jour le 2025-11-29