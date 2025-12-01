Bonsaï Sho Maulévrier
Bonsaï Sho Maulévrier samedi 13 juin 2026.
Bonsaï Sho
Route de Mauléon Maulévrier Maine-et-Loire
Accueil de maîtres italiens.
Exposition de bonsaï, village professionnel, ateliers découverte et démonstrations. .
Route de Mauléon Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 50 14 contact@parc-oriental.com
