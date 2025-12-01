Bonsaï Sho Maulévrier

Bonsaï Sho

Route de Mauléon Maulévrier Maine-et-Loire

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Accueil de maîtres italiens.

​Exposition de bonsaï, village professionnel, ateliers découverte et démonstrations. .

Route de Mauléon Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 50 14 contact@parc-oriental.com

