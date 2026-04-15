Rendez-vous aux jardins 2026, Parc Oriental de Maulévrier, Maulévrier

Rendez-vous aux jardins 2026 5 – 7 juin Parc Oriental de Maulévrier Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Visite guidée du Parc Oriental : un voyage visuel unique

Découvrez le Parc Oriental de Maulévrier à travers ses fenêtres paysagères, des cadres naturels qui révèlent des tableaux vivants : jeux de lumière sur les étangs, reflets, et perspectives harmonieuses. Chaque pas offre une nouvelle composition, entre ponts rouges, cascades et végétation soigneusement orchestrée.

Une promenade qui nous emmene plus loin que nos pas, où la nature devient une œuvre d’art, à admirer au fil des saisons.

Parc Oriental de Maulévrier 8,Place de la Mairie 49360 Maulévrier Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 55 50 14 http://www.parc-oriental.com Créé au début du XXème siècle par l’architecte Alexandre Marcel, le Parc Oriental de Maulévrier s’inspire des grands jardins de promenade de la période EDO (17ème 19ème). Abandonné pendant 40 ans il est restauré depuis les années 80 et reconnu en 1987 par 3 experts japonais comme un jardin de « promenade et de transformation » de la période Edo.

Composé comme un tableau vivant, en constante évolution. C’est un jardin de promenade et de transformation où la nature est admirée comme symbole du temps, rythmant les saisons. L’inspiration japonaise du Parc Oriental tient autant de son concept esthétique que du symbolisme qui imprègne ses paysages.

Au cours de votre promenade, vous pouvez apprécier des fenêtres paysagères, véritables perspectives imaginées et travaillées par les jardiniers. De même, au fur et à mesure de votre progression, les nombreux arbres taillés vous dévoilent par transparence les différents éléments du jardin. parking gratuit

Visite guidée du Parc Oriental : un voyage visuel unique

©Parc Oriental