VISITE DU POTAGER COLBERT, Château et potager Colbert, Maulévrier

VISITE DU POTAGER COLBERT 5 – 7 juin Château et potager Colbert Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite commentée par le jardinier du potager à 11h 15h et 17h

Exposition de papillons, démonstration et exposé d’un entomologiste CNRS le vendredi

Château et potager Colbert Château Colbert, 49360 Maulévrier Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire Le potager longtemps délaissé a été depuis peu entièrement recréé. Les allées du plan de 1816 ont été reprises, et les bassins circulaires remplacés par un long canal central participant au traitement des eaux. Serre, grotte et escalier d’accès restaurés participent à l’agrément de la promenade dans un jardin dont les productions alimentent la table du château.

Visite commentée par le jardinier du potager à 11h 15h et 17h

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