Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition de Betty ROSAND, artiste peintre Accueil touristique Salle des fêtes Maulévrier

Exposition de Betty ROSAND, artiste peintre Accueil touristique Salle des fêtes Maulévrier mardi 16 juin 2026.

Lieu : Accueil touristique Salle des fêtes

Adresse : 6 Place de la mairie

Ville : 49360 Maulévrier

Département : Maine-et-Loire

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Maulévrier

Exposition de Betty ROSAND, artiste peintre

Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 11:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-23

Venez découvrir l’exposition de Betty ROSANT, peintre

Du 16 au 23 juin 2026
Espace Exposition Salle des Fêtes
Proposée par la commune de Maulévrier
  .

Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 00 29  mairie@maulevrier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the exhibition of Betty ROSANT, painter

? June 16 to 23, 2026
? Exhibition area Salle des Fêtes
Proposed by the commune of Maulévrier

L’événement Exposition de Betty ROSAND, artiste peintre Maulévrier a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Choletais

À voir aussi à Maulévrier (Maine-et-Loire)