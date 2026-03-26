Exposition de Betty ROSAND, artiste peintre Accueil touristique Salle des fêtes Maulévrier

Maulévrier

Exposition de Betty ROSAND, artiste peintre

Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 11:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-23

Venez découvrir l’exposition de Betty ROSANT, peintre

Du 16 au 23 juin 2026

Espace Exposition Salle des Fêtes

Proposée par la commune de Maulévrier

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Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 00 29 mairie@maulevrier.fr

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English :

Come and discover the exhibition of Betty ROSANT, painter

? June 16 to 23, 2026

? Exhibition area Salle des Fêtes

Proposed by the commune of Maulévrier

L’événement Exposition de Betty ROSAND, artiste peintre Maulévrier a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Choletais