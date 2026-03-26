Exposition de Betty ROSAND, artiste peintre Accueil touristique Salle des fêtes Maulévrier
Exposition de Betty ROSAND, artiste peintre Accueil touristique Salle des fêtes Maulévrier mardi 16 juin 2026.
Maulévrier
Exposition de Betty ROSAND, artiste peintre
Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 11:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-23
Venez découvrir l’exposition de Betty ROSANT, peintre
Du 16 au 23 juin 2026
Espace Exposition Salle des Fêtes
Proposée par la commune de Maulévrier
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Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 00 29 mairie@maulevrier.fr
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English :
Come and discover the exhibition of Betty ROSANT, painter
? June 16 to 23, 2026
? Exhibition area Salle des Fêtes
Proposed by the commune of Maulévrier
L’événement Exposition de Betty ROSAND, artiste peintre Maulévrier a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Choletais
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