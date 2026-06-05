Maulévrier

Visite Les Abeilles de l’Oumois

Maulévrier Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Partez à la rencontre de Camille, apiculteur des Abeilles de l’Oumois et plongez dans le monde fascinant des abeilles ! Explorez avec lui l’univers de la ruche organisation de la colonie, rôle des abeilles, travail de l’apiculteur et fabrication du miel n’auront plus de mystère pour vous.

Camille vous ouvrira également les portes de ses installations et de la miellerie pour comprendre les étapes de récolte et de transformation.

Cette immersion gourmande, sans approche directe aux ruches, se terminera par une dégustation de miels.

Non-accessible PMR.

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.

OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .

Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

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English :

L’événement Visite Les Abeilles de l’Oumois Maulévrier a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais