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Exposition peintures et sculptures Accueil touristique Salle des fêtes Maulévrier

Exposition peintures et sculptures Accueil touristique Salle des fêtes Maulévrier dimanche 16 août 2026.

Lieu : Accueil touristique Salle des fêtes

Adresse : 6 Place de la mairie

Ville : 49360 Maulévrier

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Maulévrier

Exposition peintures et sculptures

Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-26 19:00:00

Date(s) :
2026-08-16 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

Exposition de Sébastien HULLIN, sculpteur et Marie-Hélène BLANCHARD, peintre   .

Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 00 29  mairie@maulevrier.fr

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English :

L’événement Exposition peintures et sculptures Maulévrier a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Choletais

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