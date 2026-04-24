Exposition peintures et sculptures Accueil touristique Salle des fêtes Maulévrier

Maulévrier

Exposition peintures et sculptures

Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-26 19:00:00

Date(s) :

2026-08-16 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

Exposition de Sébastien HULLIN, sculpteur et Marie-Hélène BLANCHARD, peintre .

Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 00 29 mairie@maulevrier.fr

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English :

L’événement Exposition peintures et sculptures Maulévrier a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Choletais