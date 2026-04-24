Exposition peintures et sculptures Accueil touristique Salle des fêtes Maulévrier
Exposition peintures et sculptures Accueil touristique Salle des fêtes Maulévrier dimanche 16 août 2026.
Maulévrier
Exposition peintures et sculptures
Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-26 19:00:00
Date(s) :
2026-08-16 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30
Exposition de Sébastien HULLIN, sculpteur et Marie-Hélène BLANCHARD, peintre .
Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 00 29 mairie@maulevrier.fr
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English :
L’événement Exposition peintures et sculptures Maulévrier a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Choletais
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