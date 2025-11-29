Kamiplay Week-end Cosplay Route de Mauléon Maulévrier

Kamiplay Week-end Cosplay

Route de Mauléon Parc Oriental Maulévrier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

.

Route de Mauléon Parc Oriental Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 50 14 contact@parc-oriental.com

English :

L’événement Kamiplay Week-end Cosplay Maulévrier a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de tourisme du Choletais