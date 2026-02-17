Kody Evolué | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-11-14 20:30:00
2026-11-14

Venez voir Kody dans son spectacle Evolué le samedi 14 novembre à 20h30 à la Comédie des Volcans.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51  hello@comediedesvolcans.fr

English :

Come and see Kody in his show Evolué on Saturday November 14th at 8.30pm at the Comédie des Volcans.

