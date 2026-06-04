Informations pratiques

Konstantina | Birrung Ngura – Appartenir à la Terre Galerie Arts d’Australie Stéphane Jacob Paris 4 juin – 19 septembre

La galerie Arts d’Australie • Stéphane Jacob a le plaisir de vous convier à l’exposition monographique « Konstantina | Birrung Ngura – Appartenir à la Terre » du 04 juin 2026 au 19 septembre 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-04T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00.000+02:00

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Galerie Arts d’Australie Stéphane Jacob 13, rue chapon 75003 Paris Paris



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