Kosmos 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Kosmos

Samedi 17 octobre 2026 de 15h à 16h et de 19h à 20h.

2 séances. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Autour d’une table, deux comédiennes se lancent dans le récit de la création du monde. Grâce à l’inventivité du théâtre d’objet, Titans et Dieux sont convoqués pour revisiter la cosmologie grecque avec humour et poésie.Enfants

C’est l’histoire d’une femme qui s’appelait Gaïa. Elle a fabriqué le ciel, les montagnes et les chips. Puis c’est l’histoire de son fils, un certain Cronos, qui lui-même eut des enfants assez célèbres.

Le spectacle commence dans le rien et finit dans un joyeux feu d’artifice, ressemblant de près ou de loin à la création de l’univers. Tout au long de leur récit, les comédiennes démiurges vont poser sur la table une quantité incroyable d’objets et d’accessoires un peu foutraques. Elles se transforment tour à tour en déesses bordéliques et impulsives, conteuses et paysages. L’esthétique se situe à la rencontre entre un réalisme léché et un kitsch saugrenu. Avec beaucoup d’humour et d’astuce, ce spectacle belge mêle mythologie, théâtre d’objet et astronomie. Il nous offre ce qu’il y a de plus important des histoires pour penser et rêver le monde. .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 68 43 58 contact@theatremassalia.com

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English :

Seated around a table, two actresses set out to tell the story of the creation of the world. Through the creativity of object theater, Titans and Gods are summoned to revisit Greek cosmology with humor and poetry.

L’événement Kosmos Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille