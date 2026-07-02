KOTATSU, PASCAL RAMBERT / ORIZA HIRATA, Théâtre National de Bretagne, Rennes
mercredi 25 novembre 2026 · Théâtre National de Bretagne · Rennes
Informations pratiques
KOTATSU, PASCAL RAMBERT / ORIZA HIRATA 25 – 28 novembre Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T20:00:00+01:00 – 2026-11-25T22:15:00+01:00
Fin : 2026-11-28T17:30:00+01:00 – 2026-11-28T19:45:00+01:00
Tokyo. Réunis pour célébrer le Nouvel An, une famille japonaise dont la petite entreprise, fondée une génération plus tôt, est devenue une société prospère internationale, voit surgir tensions et menaces au risque de tout perdre.
Autour du « kotatsu », table chauffante traditionnelle japonaise, parents, enfants et proches se retrouvent pour un moment censé célébrer leur réussite commune. Mais derrière l’apparente convivialité de cette réunion familiale, des tensions émergent peu à peu. Les conversations, les souvenirs partagés et les échanges sur les réseaux sociaux révèlent progressivement les fragilités, les non-dits qui les traversent.
Oriza Hirata et Pascal Rambert s’appuient sur la symbolique du « kotatsu » pour créer un espace intime où se mêlent chaleur, proximité et confrontation. Dans ce jeu de rôle ou de dupes, ils dissèquent la sphère intime pour mieux révéler les failles de la société contemporaine.
Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4222 »}]
Une famille japonaise dont la petite entreprise, fondée une génération plus tôt, est devenue une société prospère internationale, voit surgir tensions et menaces au risque de tout perdre. théâtre
HIROTA Seita
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Gymnastique Douce en plein air, Place Simone de Beauvoir, Rennes 2 juillet 2026
- Balades méditatives 2026 – jeudi 2 juillet 2026 de 10h à 11h30 – Maurepas Parc de Maurepas Rennes 2 juillet 2026
- La caravane Sport Santé parc jean guy Rennes 2 juillet 2026
- Cet été, au jardin avec La Balade des Livres, La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes, Rennes 2 juillet 2026
- Cet été, au jardin avec La Balade des Livres La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes Rennes 2 juillet 2026