KYTICE | Martin Kukučka et Lukáš Trpišovský, Národní divadlo, Prague

KYTICE | Martin Kukučka et Lukáš Trpišovský 18 avril – 26 juin Národní divadlo

Prix du billet et lunettes connectées gratuites sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:10:00+02:00

Fin : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:10:00+02:00

L’un des classiques tchèques les plus populaires a été adapté pour la scène. Publié pour la première fois en 1853 sous le titre Un bouquet de contes populaires tchèques, il s’agissait de la seule et unique collection de poèmes de Karel Jaromír Erben (1811–1870). Inspiré par les légendes et les histoires extraordinaires tchèques, ce recueil connut un grand succès dès sa publication et continua d’influencer de nombreux artistes.

Národní divadlo Národní 2/110 00, 110 00 Nové Město, Tschechien Prague 116 39 Nové Město [{« type »: « link », « value »: « https://www.narodni-divadlo.cz/en/show/kytice-cinohra-1520290?t=2026-09-05-14-00 »}]

Surtitres en anglais sur lunettes connectées KYTICE Martin Kukučka

Pavel Hejný