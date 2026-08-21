L a médiathèque ouvre ses portes aux tout petits, Médiathèque de Palau del Vidre Josep Sebastià Pons, Palau-del-Vidre

Informations pratiques

L a médiathèque ouvre ses portes aux tout petits Vendredi 2 octobre, 09h30 Médiathèque de Palau del Vidre Josep Sebastià Pons Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:30:00+02:00 – 2026-10-02T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T09:30:00+02:00 – 2026-10-02T10:30:00+02:00

Découverte de la médiathèque par les enfants de la crèche de la commune. Lecture d’albums choisis par les enfants parmi une sélection.

Emprunt de livres pour la crèche.

Début du partenariat tout au long de l’année avec des visites des médiathécaires à la crèche ou / et venus des enfants à la médiathèque.

Médiathèque de Palau del Vidre Josep Sebastià Pons 88 avenue Joliot Curie 66690 Palau del Vidre Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 88 45 69 Médiathèque intercommunale. Parking devant la médiathèque. Accès aux personnes à mobilité réduite et poussettes.

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