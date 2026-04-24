L ‘arbre sans nom, Médiathèque Grand M, Toulouse

L ‘arbre sans nom Vendredi 19 juin, 18h00 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:00:00+02:00

Vendredi 19 juin – 18h

D’une petite graine était née une pousse. Elle avait grandi et était devenue un Arbre robuste qui vivait heureux au milieu de la forêt. Mais ce bonheur ne devait pas durer. Les arbres autour de lui tombent. Il vit à présent au pays des arbres couchés. Pour échapper à ce destin tragique, il devra se déraciner, s’arracher à sa terre natale. Mais ce déracinement a un coût : il ne connait plus son nom. Sa quête d’un nouveau lieu de vie s’accompagnera d’une recherche d’identité à travers les rencontres qui jalonneront son chemin.

Un voyage émotionnel où les éléments entrent en résonance avec les états de l’Arbre Sans Nom et dans lequel des fils se tissent entre la conteuse et les spectateurs, tel du mycélium.

En partenariat avec le Centre culturel de la Reynerie.

Médiathèque Grand M

À partir de 5 ans

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

de la Cie Folies passagères