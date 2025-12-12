L2B Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

L2B

Samedi 3 avril 2027 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 55 – 55 – 70 EUR

Début : 2027-04-03 20:00:00

Après le lancement de leur première tournée à guichet fermés en 2025 dont deux concerts sold-out à l’Accor Arena les 26 & 27 mars 2026. Le trio que rien n’arrête, s’en va briller sur les scènes des zéniths en 2027.

L2B, c’est trois amis d’enfance, IDS, KLN et D2, qui ont rapidement fait évoluer leur trio au-delà d’une simple histoire d’amitié. Dès leur premier morceau Guette le flow enregistré à seulement 12 ans en 2017, les trois compères de Champigny-sur-Marne attisent la curiosité du public rap et accumulent rapidement des millions de vues.



Par la suite, ils continuent à faire évoluer leur univers aux côtés des plus talentueux, et collaborent avec des artistes de renom SDM, Niska, Franglish, Gims, La Fouine… C’est avec persévérance et professionnalisme qu’ils ont déjà décroché leur premier disque de platine et rempli 6 salles de concerts parisiennes en moins de 3 ans, TOUTES SOLD-OUT de la Place Hip-Hop en 2023 à 2 concerts à l’Accor Arena en 2026, remplis en un temps record… Le groupe poursuit sa folle ascension et s’impose comme LE phénomène rap du moment. .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 84 00 ledome@marseille.fr

