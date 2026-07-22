AGENDA · Aime-la-Plagne
La 6000D by Dare2B Concert Groovinours Aime Aime-la-Plagne
samedi 1 août 2026 · Aime · Aime-la-Plagne
Informations pratiques
Aime-la-Plagne
La 6000D by Dare2B Concert Groovinours
Aime 1137 avenue de Tarentaise Aime-la-Plagne Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:30:00
fin : 2026-08-01 18:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Concert pop rock du Groupe Groovinours
.
Aime 1137 avenue de Tarentaise Aime-la-Plagne 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15
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English : The 6000D by Dare2B Groovinours concert
Pop Rock Concert by the band Groovinours
L’événement La 6000D by Dare2B Concert Groovinours Aime-la-Plagne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de la Grande Plagne
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