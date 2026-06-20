Informations pratiques

Aime-la-Plagne

La 6000D by Dare2Be

Aime Aime-la-Plagne Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-30

Course mythique et première en son genre à l’époque, la 6000D by Dare2B reste un défi pour la plupart des traileurs.

La 6000D édition 2026, 36 années de plaisir… du jeudi 30 juillet au samedi 1er août 2026.

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Aime Aime-la-Plagne 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15

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English : La 6000D by Dare2Be

A legendary race and the first of its kind at the time, the 6000D by Dare2B remains a challenge for most trail runners.

The 2026 edition of the 6000D: 36 years of fun… from Thursday 30 July to Saturday 1 August 2026.

L’événement La 6000D by Dare2Be Aime-la-Plagne a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de la Grande Plagne