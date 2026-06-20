La 6000D by Dare2Be Aime-la-Plagne
jeudi 30 juillet 2026 · Aime-la-Plagne
Informations pratiques
Aime-la-Plagne
La 6000D by Dare2Be
Aime Aime-la-Plagne Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-30
Course mythique et première en son genre à l’époque, la 6000D by Dare2B reste un défi pour la plupart des traileurs.
La 6000D édition 2026, 36 années de plaisir… du jeudi 30 juillet au samedi 1er août 2026.
.
Aime Aime-la-Plagne 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La 6000D by Dare2Be
A legendary race and the first of its kind at the time, the 6000D by Dare2B remains a challenge for most trail runners.
The 2026 edition of the 6000D: 36 years of fun… from Thursday 30 July to Saturday 1 August 2026.
L’événement La 6000D by Dare2Be Aime-la-Plagne a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de la Grande Plagne
À voir aussi à Aime-la-Plagne (Savoie)
- Championnat de France de canoë-kayak de descente Aime-la-Plagne 15 juillet 2026
- Visite libre de l’église Notre Dame, Eglise Notre Dame, Aime-la-Plagne 19 septembre 2026
- Visite libre de la chapelle de Montgésin, Chapelle Notre Dame des neige, Aime-la-Plagne 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église Saint-Barthélémy, Eglise Saint-Barthélémy, Aime-la-Plagne 19 septembre 2026
- Déambulation en centre ville d’Aime, Office de Tourisme La Plagne Vallée, Aime-la-Plagne 19 septembre 2026