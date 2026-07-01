Informations pratiques

Aime-la-Plagne

La 6000D by Dare2B Animation Radar & Tests Chaussures Fuga

Aime Aime-la-Plagne Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01

Mesurez votre vitesse de pointe en temps réel et défiez les autres participants sur le radar. Testez gratuitement les chaussures trail Fuga directement sur l’animation.

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Aime Aime-la-Plagne 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15

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English : The 6000D by Dare2B: Radar Animation & Fuga Shoe Tests

Measure your top speed in real time and challenge other participants on the speed display. Try out the Fuga trail shoes for free right here at the event.

L’événement La 6000D by Dare2B Animation Radar & Tests Chaussures Fuga Aime-la-Plagne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de la Grande Plagne