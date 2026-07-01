La 6000D by Dare2B Animation Radar & Tests Chaussures Fuga Aime-la-Plagne
vendredi 31 juillet 2026 · Aime-la-Plagne
Informations pratiques
Aime-la-Plagne
La 6000D by Dare2B Animation Radar & Tests Chaussures Fuga
Aime Aime-la-Plagne Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01
Mesurez votre vitesse de pointe en temps réel et défiez les autres participants sur le radar. Testez gratuitement les chaussures trail Fuga directement sur l’animation.
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Aime Aime-la-Plagne 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15
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English : The 6000D by Dare2B: Radar Animation & Fuga Shoe Tests
Measure your top speed in real time and challenge other participants on the speed display. Try out the Fuga trail shoes for free right here at the event.
L’événement La 6000D by Dare2B Animation Radar & Tests Chaussures Fuga Aime-la-Plagne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de la Grande Plagne
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