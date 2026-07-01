La 6000D by Dare2B La 6D Aventure Aime Aime-la-Plagne

Informations pratiques

Aime-la-Plagne

La 6000D by Dare2B La 6D Aventure

Aime 1137 avenue de Tarentaise Aime-la-Plagne Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 16:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Avant la course des Géants, découvrez l’animation des enfants et jeunes ados (de 6 à 16 ans) à réaliser en famille ou avec un accompagnateur.

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Aime 1137 avenue de Tarentaise Aime-la-Plagne 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15

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English : The 6000D by Dare2B La 6D Aventure

Ahead of the Race of the Giants, discover the activities for children and young teenagers (aged 6 to 16) to enjoy with their family or a supervisor.

L’événement La 6000D by Dare2B La 6D Aventure Aime-la-Plagne a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Grande Plagne