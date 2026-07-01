La 6000D by Dare2B La 6D Crêtes Plagne Centre La Plagne Tarentaise
jeudi 30 juillet 2026 · Plagne Centre · La Plagne Tarentaise
Informations pratiques
La Plagne Tarentaise
La 6000D by Dare2B La 6D Crêtes
Plagne Centre Place du Chaudron La Plagne Tarentaise Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 08:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
La 6D Crêtes vous emmènera sur les sommets surplombants les différents villages de la Grande Plagne en empruntant une grande variété de chemins piste carrossable, single tracks en forêt, arrête, montée dans les alpages au milieu des troupeaux.
.
Plagne Centre Place du Chaudron La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : The 6000D by Dare2B The 6D Crêtes
The 6D Crêtes route will take you to the peaks overlooking the various villages of Grande Plagne, following a wide variety of trails: tracks suitable for vehicles, single tracks through the forest, ridges, and climbs up to the mountain pastures amongst the herds.
L’événement La 6000D by Dare2B La 6D Crêtes La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Grande Plagne