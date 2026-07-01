La 6000D by Dare2B La 6D Crêtes Plagne Centre La Plagne Tarentaise

Informations pratiques

La Plagne Tarentaise

La 6000D by Dare2B La 6D Crêtes

Plagne Centre Place du Chaudron La Plagne Tarentaise Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 08:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

La 6D Crêtes vous emmènera sur les sommets surplombants les différents villages de la Grande Plagne en empruntant une grande variété de chemins piste carrossable, single tracks en forêt, arrête, montée dans les alpages au milieu des troupeaux.

.

Plagne Centre Place du Chaudron La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The 6000D by Dare2B The 6D Crêtes

The 6D Crêtes route will take you to the peaks overlooking the various villages of Grande Plagne, following a wide variety of trails: tracks suitable for vehicles, single tracks through the forest, ridges, and climbs up to the mountain pastures amongst the herds.

L’événement La 6000D by Dare2B La 6D Crêtes La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Grande Plagne