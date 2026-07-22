La 6000D by Dare2B Soirée folle guinguette Aime Aime-la-Plagne

Informations pratiques

Aime-la-Plagne

La 6000D by Dare2B Soirée folle guinguette

Aime 1137 avenue de Tarentaise Aime-la-Plagne Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01 22:30:00

Date(s) :

2026-08-01

La journée s’achève en beauté avec la Folle guinguette !

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Aime 1137 avenue de Tarentaise Aime-la-Plagne 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15

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English : The 6000D by Dare2B A wild open-air dance party

The day ends on a high note with the ‘Folle guinguette’!

L’événement La 6000D by Dare2B Soirée folle guinguette Aime-la-Plagne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de la Grande Plagne