« La BABABOUM » par la Cie Mademoiselle Sauvage, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg

« La BABABOUM » par la Cie Mademoiselle Sauvage Samedi 23 mai, 21h30 Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg Bas-Rhin

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

« La BABABOUM » par la Cie Mademoiselle Sauvage : spectacle musical avec théâtre de marionnette, d’objet et de musique à danser. DJ set des moins classiques, une opportunité de faire naître une connexion commune autour de la mémoire musicale collective, pour pouvoir « vivre » la musique, dans tous les sens du terme.

Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg 1 Place Hans-Jean Arp, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est 33386985155 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-d-art-moderne-et-contemporain Importance de la présence de Arp et Sophie Taueber ; ensemble significatif autour de l’oeuvre de Gustave Doré ; fonds important de photographies anciennes ; ensemble remarquable d’oeuvres d’artistes contemporains allemands (Baselitz, Penck, Immendorf, Lüpertz) uniques en France.

« La BABABOUM » par la Cie Mademoiselle Sauvage : spectacle musical avec théâtre de marionnette, d’objet et de musique à danser. DJ set des moins classiques, une opportunité de faire naître une de la…

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