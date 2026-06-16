La baie des Veaux Carentan-les-Marais
La baie des Veaux Carentan-les-Marais dimanche 26 juillet 2026.
Carentan-les-Marais
La baie des Veaux
Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
La baie des Veys constitue une zone humide d’importance pour la deuxième colonie de phoques Veaux-marins de France. Découvrez cet espace naturel exceptionnel et ses habitants lors d’une balade accompagnée. Réservation obligatoire. .
Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr
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English : La baie des Veaux
L’événement La baie des Veaux Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
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