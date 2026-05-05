Gundershoffen

La balade de Toto

Place du marché Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 09:30:00

fin : 2026-07-12 12:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Depuis Gundershoffen, partez pour une charmante balade à vélo à travers la forêt de Haguenau, en traversant les villages de Bitschhoffen, Schweighouse, Haguenau, d’Eschbach et de Forstheim (42km).

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Depuis Gundershoffen, partez pour une charmante balade à vélo à travers la forêt de Haguenau, en traversant les villages de Bitschhoffen, Schweighouse, Haguenau, d’Eschbach et de Forstheim (42km). .

Place du marché Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 95 55 24 contact@totoavelo.com

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English :

From Gundershoffen, take a charming bike ride through the Haguenau forest, passing through the villages of Bitschhoffen, Schweighouse, Haguenau, Eschbach and Forstheim (42km).

L’événement La balade de Toto Gundershoffen a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau