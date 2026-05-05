La balade du hérisson 2026, Parc bordelais, Bordeaux
La balade du hérisson 2026, Parc bordelais, Bordeaux mardi 18 août 2026.
La balade du hérisson 2026 18 août – 1 septembre, les mardis Parc bordelais Gironde
Gratuit, public adulte, sur inscription uniquement
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T21:00:00+02:00 – 2026-08-18T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-01T21:00:00+02:00 – 2026-09-01T22:30:00+02:00
Découvrez ou redécouvrez le parc Bordelais après le coucher du soleil en suivant Linda Pouchard, guide naturaliste, qui vous fera découvrir le hérisson d’Europe, espèce protégée présente dans le parc.
Balade gratuite public adulte 15 personnes maximum, organisée par la Ville de Bordeaux, sur inscription uniquement.
Parc bordelais rue Godard 33000 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/la-balade-du-herisson-2026-1?_gl=1*1rou0uu*_gcl_au*MTIzNzM5NjM0Mi4xNzY5NzA2ODI5LjExMTE0NzA0MjMuMTc3NzQ0MzE3MS4xNzc3NDQzMTc3*_ga*MTIxNDA1MTMxMC4xNjIxOTUzODEy*_ga_39H9VBFX7G*czE3Nzc0NDMxNjAkbzQ0NyRnMSR0MTc3NzQ0NTY5MyRqMTEkbDAkaDEzMjI1MTA2OTA. »}]
Balade nocturne gratuite sur le hérisson d’Europe hérisson parc bordelais
Michaël Gläber
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