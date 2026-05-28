La ballade des planches Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
La ballade des planches Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement jeudi 11 juin 2026.
Marseille 6e Arrondissement
La ballade des planches
Du jeudi 11 au vendredi 12 juin 2026 à partir de 19h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-11
La Ballade des planches une comédie émouvante et plaine d’énergie, véritable déclaration d’amour au théâtre !
La Ballade des planches propose une traversée poétique et drôle du monde du théâtre à travers une succession de scènes courtes et malicieuses, la pièce rend hommage aux auteurs, aux comédiens et à la magie de la scène.
Une pièce de Jean-Paul Alègre
Mise en scène Hélène Costaglioli .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
La Ballade des planches is a moving and energetic comedy, a true declaration of love for the theater!
L’événement La ballade des planches Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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