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La ballade des planches Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

La ballade des planches Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Théâtre L'Art Dû

Adresse : 83 rue Marengo

Ville : 13006 Marseille 6e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 10

Marseille 6e Arrondissement

La ballade des planches

Du jeudi 11 au vendredi 12 juin 2026 à partir de 19h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-11

La Ballade des planches une comédie émouvante et plaine d’énergie, véritable déclaration d’amour au théâtre !
La Ballade des planches propose une traversée poétique et drôle du monde du théâtre à travers une succession de scènes courtes et malicieuses, la pièce rend hommage aux auteurs, aux comédiens et à la magie de la scène.

Une pièce de Jean-Paul Alègre
Mise en scène Hélène Costaglioli   .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

La Ballade des planches is a moving and energetic comedy, a true declaration of love for the theater!

L’événement La ballade des planches Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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