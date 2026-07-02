La Barbichette Cabaret, Salle Paul-Fort, Nantes
dimanche 14 mars 2027 · Salle Paul-Fort · Nantes
Informations pratiques
La Barbichette Cabaret Dimanche 14 mars 2027, 18h00 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique
de 21€ à 26€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-14T18:00:00+01:00 – 2027-03-14T20:00:00+01:00
Fin : 2027-03-14T18:00:00+01:00 – 2027-03-14T20:00:00+01:00
Sous cette apparente légèreté, La Barbichette Cabaret revendique un divertissement à la fois intelligent et accessible. Menée par Monsieur K., personnalité du cabaret parisien, la troupe joue un spectacle pluridisciplinaire : musique, drag, théâtre, humour et performances. Fort de ses expériences précédentes, il réinvente le cabaret en combinant poésie et satire pour questionner société, normes et identités. Le spectacle ne se limite pas au divertissement : il émoustille, dérange et célèbre la différence. Entre paillettes et introspection, La Barbichette joue sur les contrastes pour offrir une expérience flamboyante !
Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]
Spectacle hybride mêlant disciplines et esthétiques, La Barbichette Cabaret interroge notre place dans la société avec humour et poésie. Une expérience vivante, participative et résolument enjouée !
Noémie Perrin
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