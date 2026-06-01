La Barthe de Neste en Fête A la salle des fêtes La Barthe-de-Neste vendredi 19 juin 2026.

La Barthe-de-Neste

La Barthe de Neste en Fête

A la salle des fêtes 1 impasse de la salle des fêtes La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la Saint-Jean ! Fête foraine durant 3 jours

Vendredi 19 juin

22h30 Bal avec le Podium FESTYRIA Restauration sur place

Samedi 20 juin

9h00 Rassemblement Auto-Moto

9h30 Tournoi de Sixte

10H Sortie randonnée (Secret des alignements) RDV à la salle des fêtes

14h30 Concours de pétanque (libre en doublettes, terrain de pétanque 150€ de prix + coupes + engagements)

18h30 Animation avec le Groupe TRIO TOUFOULCAN

23h00 Bal animé par l’orchestre TOUFOULCAN + Podium

Restauration sur place

Dimanche 21 juin

18h Animation avec le groupe GET SPIRIT

20h Bal animé par le groupe TYKE

22h Bal animé par l’orchestre POP’UP

Restauration sur place

Lundi 22 juin

14h00 Spectacles animations pour les enfants

14h30 Concours de pétanque (organisé par le Cochonnet de la Neste en doublettes, 200€ + 50€ + coupes et engagements LICENCE OBLIGATOIRE)

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A la salle des fêtes 1 impasse de la salle des fêtes La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 21 32

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English :

Saint John’s Day Festival! 3-day fair

Friday, June 19:

10:30 PM Dance with the FESTYRIA Podium Food available on site

Saturday, June 20:

9:00 AM Car and Motorcycle Meet-up

9:30 AM Sixte Tournament

10:00 AM Hiking outing (Secret of the Alignments) Meet at the community hall

2:30 PM Petanque tournament (open doubles, petanque court 150€ in prizes + trophies + entry fees)

6:30 PM Entertainment with the TRIO TOUFOULCAN band

11:00 PM Dance with the TOUFOULCAN band + Stage

Food available on site

Sunday, June 21:

6:00 PM Entertainment with the GET SPIRIT band

8:00 PM Dance with the TYKE band

10:00 PM Dance hosted by the POP’UP band

Food available on site

Monday, June 22:

2:00 PM Entertainment shows for children

2:30 PM Petanque tournament (organized by Le Cochonnet de la Neste doubles, 200€ + 50€ + trophies and entry fees LICENSE REQUIRED)

L’événement La Barthe de Neste en Fête La Barthe-de-Neste a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65