La Barthe de Neste en Fête A la salle des fêtes La Barthe-de-Neste
La Barthe de Neste en Fête A la salle des fêtes La Barthe-de-Neste vendredi 19 juin 2026.
La Barthe-de-Neste
La Barthe de Neste en Fête
A la salle des fêtes 1 impasse de la salle des fêtes La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la Saint-Jean ! Fête foraine durant 3 jours
Vendredi 19 juin
22h30 Bal avec le Podium FESTYRIA Restauration sur place
Samedi 20 juin
9h00 Rassemblement Auto-Moto
9h30 Tournoi de Sixte
10H Sortie randonnée (Secret des alignements) RDV à la salle des fêtes
14h30 Concours de pétanque (libre en doublettes, terrain de pétanque 150€ de prix + coupes + engagements)
18h30 Animation avec le Groupe TRIO TOUFOULCAN
23h00 Bal animé par l’orchestre TOUFOULCAN + Podium
Restauration sur place
Dimanche 21 juin
18h Animation avec le groupe GET SPIRIT
20h Bal animé par le groupe TYKE
22h Bal animé par l’orchestre POP’UP
Restauration sur place
Lundi 22 juin
14h00 Spectacles animations pour les enfants
14h30 Concours de pétanque (organisé par le Cochonnet de la Neste en doublettes, 200€ + 50€ + coupes et engagements LICENCE OBLIGATOIRE)
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A la salle des fêtes 1 impasse de la salle des fêtes La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 21 32
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English :
Saint John’s Day Festival! 3-day fair
Friday, June 19:
10:30 PM Dance with the FESTYRIA Podium Food available on site
Saturday, June 20:
9:00 AM Car and Motorcycle Meet-up
9:30 AM Sixte Tournament
10:00 AM Hiking outing (Secret of the Alignments) Meet at the community hall
2:30 PM Petanque tournament (open doubles, petanque court 150€ in prizes + trophies + entry fees)
6:30 PM Entertainment with the TRIO TOUFOULCAN band
11:00 PM Dance with the TOUFOULCAN band + Stage
Food available on site
Sunday, June 21:
6:00 PM Entertainment with the GET SPIRIT band
8:00 PM Dance with the TYKE band
10:00 PM Dance hosted by the POP’UP band
Food available on site
Monday, June 22:
2:00 PM Entertainment shows for children
2:30 PM Petanque tournament (organized by Le Cochonnet de la Neste doubles, 200€ + 50€ + trophies and entry fees LICENSE REQUIRED)
L’événement La Barthe de Neste en Fête La Barthe-de-Neste a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65