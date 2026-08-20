La base pétrolière interarmées (BPIA) : visite commentée de la salle du souvenir, Caserne Carnot, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

La base pétrolière interarmées (BPIA) : visite commentée de la salle du souvenir Dimanche 20 septembre, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 Caserne Carnot Saône-et-Loire

Sur inscription auprès de l’Espace patrimoine du mardi 8 septembre à 10h au vendredi 18 septembre à 12h45. Se munir impérativement d’une pièce d’identité en cours de validité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:20:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:20:00+02:00

Participez à une visite commentée de la salle du souvenir qui présente l’histoire du Service de l’Énergie Opérationnelle, de sa création à nos jours. Votre visite sera réalisé par un agent passionné de la BPIA !

Caserne Carnot 73 avenue de Paris, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0385931598 »}]

Visite commentée de la salle du souvenir qui présente l’histoire du Service de l’Énergie Opérationnelle, de sa création à nos jours.

© Ministère des armées