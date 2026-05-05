Bouchavesnes-Bergen

La Bataille de la Somme et le rôle de l’armée française

2 D1017 Bouchavesnes-Bergen Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Conférence proposée dans le cadre du 110ème Anniversaire de la Bataille de la Somme.

Animée par Alain Spriet et Annie Butez

Conférence proposée dans le cadre du 110ème Anniversaire de la Bataille de la Somme.

Animée par Alain Spriet et Annie Butez .

2 D1017 Bouchavesnes-Bergen 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 77 06 chapelle-du-sf@souvenir-francais.fr

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English :

Conference organized as part of the 110th Anniversary of the Battle of the Somme.

Hosted by Alain Spriet and Annie Butez

L’événement La Bataille de la Somme et le rôle de l’armée française Bouchavesnes-Bergen a été mis à jour le 2026-05-05 par OT HAUTE SOMME PERONNE