Les bataillons d’Afrique quand les mauvais garçons mouraient pour la France Bouchavesnes-Bergen
Les bataillons d’Afrique quand les mauvais garçons mouraient pour la France Bouchavesnes-Bergen dimanche 19 juillet 2026.
Bouchavesnes-Bergen
Les bataillons d’Afrique quand les mauvais garçons mouraient pour la France
2 D1017 Bouchavesnes-Bergen Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Conférence proposée dans le cadre du 110ème Anniversaire de la Bataille de la Somme.
Animée par Matthieu Schmidt
Conférence proposée dans le cadre du 110ème Anniversaire de la Bataille de la Somme.
Animée par Matthieu Schmidt .
2 D1017 Bouchavesnes-Bergen 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 77 06 chapelle-du-sf@souvenir-francais.fr
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English :
Conference organized as part of the 110th Anniversary of the Battle of the Somme.
Hosted by Matthieu Schmidt
L’événement Les bataillons d’Afrique quand les mauvais garçons mouraient pour la France Bouchavesnes-Bergen a été mis à jour le 2026-05-05 par OT HAUTE SOMME PERONNE
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