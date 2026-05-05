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Les bataillons d’Afrique quand les mauvais garçons mouraient pour la France Bouchavesnes-Bergen

Les bataillons d’Afrique quand les mauvais garçons mouraient pour la France Bouchavesnes-Bergen dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : 2 D1017

Ville : 80200 Bouchavesnes-Bergen

Département : Somme

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Bouchavesnes-Bergen

Les bataillons d’Afrique quand les mauvais garçons mouraient pour la France

2 D1017 Bouchavesnes-Bergen Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Conférence proposée dans le cadre du 110ème Anniversaire de la Bataille de la Somme.

Animée par Matthieu Schmidt
Conférence proposée dans le cadre du 110ème Anniversaire de la Bataille de la Somme.

Animée par Matthieu Schmidt   .

2 D1017 Bouchavesnes-Bergen 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 77 06  chapelle-du-sf@souvenir-francais.fr

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English :

Conference organized as part of the 110th Anniversary of the Battle of the Somme.

Hosted by Matthieu Schmidt

L’événement Les bataillons d’Afrique quand les mauvais garçons mouraient pour la France Bouchavesnes-Bergen a été mis à jour le 2026-05-05 par OT HAUTE SOMME PERONNE

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